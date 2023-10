Filho de Biden declara-se inocente das acusações de posse ilegal de arma

Hunter Biden compareceu esta terça-feira num tribunal federal de Wilmington, no estado norte-americano do Delaware.

Hunter Biden, filho do Presidente dos Estados Unidos, declarou-se esta terça-feira inocente das acusações que lhe foram movidas e que dizem que mentiu sobre os seus consumos de droga no preenchimento de um formulário para a compra de um revólver, em Outubro de 2018.

No mês passado, o filho de Joe Biden foi acusado de compra ilegal de uma Colt Cobra e de ser um consumidor de drogas com posse de arma.

Comparecendo, esta terça-feira, numa sala do tribunal federal de Wilmington, no estado norte-americano do Delaware, para uma sessão que durou cerca de 25 minutos, Hunter Biden respondeu afirmativamente quando o juiz Christopher Burke lhe perguntou se compreendia as acusações e a declaração de inocência apresentada pelo seu advogado, Abbe Lowell.

Segundo a Reuters, seis homens com auriculares, que pareciam ser dos serviços secretos, sentaram-se perto de Hunter Biden durante os procedimentos judiciais e escoltaram-no para fora da sala de julgamento através de uma porta lateral.

O juiz definiu as condições para Biden se manter em liberdade enquanto aguarda por julgamento e que incluem a autorização de viagem se acompanhado por um funcionário de liberdade condicional, abstenção de consumo de drogas ilegais ou álcool e proibição de procura de emprego.

Burke informou que o visado se tinha submetido recentemente a múltiplos exames e que tinha testado negativo para drogas ilegais.

As audiências desta terça-feira montam o palco para um momento histórico na democracia americana: pela primeira vez, o filho de um Presidente em funções, que está a fazer campanha para ser reeleito, vai ser julgado num processo de natureza criminal.

Com 53 anos de idade, o filho mais novo de Joe Biden – que trabalhou como lobista, advogado, banqueiro de investimentos e artista – tem sido alvo de inúmeros ataques do Partido Republicano, liderados, em grande medida, pelo ex-Presidente Donald Trump e pelos seus apoiantes.

Os republicanos acusam Hunter Biden de ter estado envolvido em actividades ilícitas que envolvem a Ucrânia e a China e fizeram dele o foco do inquérito para abrir um processo de destituição (impeachment) de Joe Biden na Câmara dos Representantes.

Trump e os republicanos acusam Joe Biden de ter tomado decisões favoráveis à Ucrânia, nos tempos em que foi o vice-presidente dos EUA, em troca da contratação do seu filho pela empresa ucraniana Burisma.

O julgamento de Hunter Biden acontece depois de um acordo entre a sua equipa de defesa e o Departamento de Justiça – que pressupunha que a acusação de posse ilegal de arma ficaria suspensa durante dois anos – ter ruído, em Julho.

Segundo a juíza que teria de autorizar o acordo, não era claro se este livrava o filho do Presidente dos EUA de posteriores acusações.