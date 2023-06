Hunter Biden declara-se culpado de fuga aos impostos e posse ilegal de arma

Filho do Presidente dos Estados Unidos chegou a acordo sobre a acusação de posse ilegal de arma e deve escapar a uma pena de prisão efectiva.

Hunter Biden, filho do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou-se culpado de duas acusações de evasão fiscal e chegou a um acordo com o Departamento de Justiça numa terceira acusação, de posse ilegal de arma. Mediante o acordo, conhecido nesta terça-feira, Hunter Biden deverá escapar a uma pena de prisão efectiva.

Numa reacção na rede social Truth Social, o ex-Presidente dos EUA Donald Trump criticou duramente a decisão, anunciada após uma investigação de cinco anos que foi liderada por um procurador nomeado por si em 2018 — e que chegou a debruçar-se sobre acusações de que Joe Biden teria tomado decisões favoráveis à Ucrânia, nos tempos em que foi o vice-presidente dos EUA, em troca da contratação do seu filho pela empresa ucraniana Burisma.

"O Departamento de Justiça corrupto de Biden acabou de limpar centenas de anos de responsabilidade criminal de Hunter Biden, passando-lhe uma simples 'multa de trânsito'", disse Trump, que foi um dos principais promotores das acusações contra a família Biden durante a campanha presidencial de 2020, e que nunca foram provadas nos tribunais nem numa série de investigações do Congresso norte-americano.

Em comunicado, a Casa Branca disse apenas que Joe Biden e a sua mulher, Jill Biden, "amam o seu filho e vão continuar a apoiá-lo enquanto ele continua a reconstruir a sua vida".

O advogado de Hunter Biden, Christopher Clark, disse que o acordo anunciado nesta terça-feira "põe fim" à investigação do Departamento de Justiça.

"O Hunter acredita que é importante assumir a responsabilidade pelos erros cometidos durante um período conturbado de dependência, e está concentrado em recuperar e em seguir em frente", disse Clark num comunicado.

Segundo a CNN, o facto de Hunter Biden ter pago os impostos em dívida — num valor superior a 450 mil dólares (411 mil euros) — foi importante para a obtenção de um acordo que poderá manter o filho do Presidente dos EUA fora da prisão. A decisão sobre a sentença será tomada por um juiz numa data ainda a anunciar.

Se o tribunal não aceitar o acordo proposto pelo Departamento de Justiça — o que é raro nestas situações —, Hunter Biden pode ser condenado a um máximo de um ano de prisão por cada acusação de fuga aos impostos, e a um máximo de dez anos de prisão por posse ilegal de arma.

A investigação a Hunter Biden foi liderada pelo procurador dos EUA no estado do Delaware, David Weiss, um experiente funcionário do Departamento de Justiça que foi nomeado para o cargo por Trump.

Ao anunciar a nomeação, em Novembro de 2017, Trump disse que Weiss partilhava "a visão do Presidente para uma América segura".