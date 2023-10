Festivais de cerveja artesanal há muitos (mas não com lúpulo feirense)

O lúpulo colhido nas margens do rio Cáster será o protagonista do Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense que se realiza pela primeira vez em Santa Maria da Feira, mais precisamente na Quinta do Castelo, entre os dias 5 e 8 de Outubro.

Treze cervejeiros (12 portugueses e um espanhol, a Garage, fundada em 2015, em Barcelona) aceitaram o convite para criar uma cerveja artesanal e apresentá-la em Santa Maria da Feira. Lúpulo Feirense, Quatro Torres, Mary Jane, Vadia, Deusa, Maldita, 12 Marias, Burguesa, Mickas Craft Beer, Tough Love, 5 Chagas e Dovitó são as marcas portuguesas confirmadas.

Fazem parte do programa os seguintes workshops: Cervejas Artesanais Portuguesas são explicadas pelo Expert Vitor Zim, professor da Escola Superior de Cerveja e Malte, Lúpulos e Cervejas Artesanais será protagonizado por Nicolas Billard, fundador e proprietário da Essência D’Alma (Vadia) e O Lúpulo em Portugal - Lúpulo Feirense é o tema da conversa conduzida por Júlio César Machado, da Universidade do Porto.

Foto O festival realiza-se em Santa Maria da Feira DR

À cerveja junta-se a gastronomia, com nove chefs feirenses a assumir o palco. Para além disso, haverá música ao vivo, um mercado de produtos alimentares e uma Feirinha pela Noitinha com a venda de artesanato urbano, acessórios de moda, artigos vintage e produtos em segunda mão. Há também um espaço para os mais novos com jogos tradicionais e infantis.

O Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense está de portas abertas de quinta-feira a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.