Dividendo fiscal da inflação está a desaparecer e complica OE 2024

Os ganhos orçamentais gerados nos últimos dois anos pela subida da inflação, e que tanto têm ajudado o Governo a registar novamente excedentes, podem estar a chegar ao fim. Um desenvolvimento negativo para as contas do Estado que, combinado com a desaceleração da economia provocada pela escalada das taxas de juro, promete tornar o Orçamento do Estado (OE) para 2024 um exercício mais difícil do que os dos últimos anos, baralhando o debate sobre aquilo que se deve fazer com os excedentes agora atingidos.

