Encargos do Estado com juros sobem, mas não superam nível de 2019

A mudança de política do BCE também se sente nas contas públicas, com os juros da dívida a deixarem de contribuir para a redução do défice. Mas esta despesa não vai regressar aos níveis do passado

Apesar do agravamento das taxas de juro no mercado da dívida pública europeia provocado pela mudança radical que se regista desde o ano passado na política monetária do BCE, o peso no PIB da despesa com juros do Estado português, apesar de subir, não deverá, até 2027, chegar aos níveis registados, por exemplo, em 2019, um ano de excedente orçamental.