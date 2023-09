Os sonhos que o “Brexit” desfaz

1. No dia 23 de Setembro, alguns milhares de pessoas juntaram-se no centro de Londres para exigir o regresso do Reino Unido à União Europeia. Num mar de bandeiras azuis com as estrelas douradas, dirigiram-se do Hyde Park até à Praça do Parlamento, ao ritmo das buzinas dos carros que se juntaram ao protesto no caminho. A “Marcha Nacional pelo Regresso” realizou-se noutras grandes cidades inglesas. Os cartazes diziam: “O caminho para regressar à União Europeia começa aqui.” Um dos organizadores do movimento justificou-o com a necessidade de quebrar o sentimento de desistência que parece ter-se apoderados dos defensores do “Remain” no referendo de 2016 que ditou a saída, concretizada em Janeiro de 2021 com uma revisão marcada para 2025.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt