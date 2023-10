Giorgio Napolitano (1925-2023): elogio a um velho comunista

Giorgio Napolitano, o “Presidente que salvou a Itália” em 2011, desfazendo-se de Berlusconi e evitando a bancarrota, morreu no dia 22 de Setembro num hospital de Roma, com 98 anos. Foi dirigente do Partido Comunista Italiano e o primeiro a reconhecer, nos anos 1970, que o tempo do comunismo já tinha passado, tanto a leste como a oeste, defendendo uma espécie de “terceira via”, apostando no reforço da Comunidade Europeia (hoje União Europeia), na reaproximação entre a Europa e os Estados Unidos e numa atitude realista perante a NATO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt