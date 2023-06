Morreu o antigo primeiro-ministro de Itália Silvio Berlusconi

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu esta segunda-feira, aos 86 anos, avançam os jornais italianos Corriere della Serra e o La Repubblica. Estava internado no Hospital San Raffaele, em Milão, desde sexta-feira.​ O antigo governante sofria de leucemia e recentemente desenvolveu uma infecção pulmonar.

Berlusconi também tinha estado internado no início de Abril nos cuidados intensivos do mesmo hospital. Deu entrada na unidade de cardiologia com “falta de ar”. Durante a hospitalização, Berlusconi manteve-se politicamente activo, com dois vídeos em que parecia frágil, mas garantia estar pronto a regressar ao trabalho.

Nos últimos anos, o bilionário e magnata dos media tinha enfrentado vários problemas de saúde. Em 2016, foi operado ao coração e em 2020 passou várias temporadas no hospital por complicações relacionadas com a covid-19 (que descreveu como “a pior experiência da minha vida”). Os problemas cardíacos já vinham da década anterior e, ainda nos anos 1990, foi operado a um tumor, entre outras complicações de menor gravidade.

Berlusconi foi primeiro-ministro entre 1994 e 95, 2001 e 2006, e 2008 e 2011. O seu último mandato terminou com a sua demissão, com o país à beira de um colapso da economia e um escândalo sexual que ficou conhecido como “bunga bunga” – este ano foi absolvido de acusações de suborno a mulheres para que não revelassem o que se passava nas festas.

Em 2022, Berlusconi celebrou o que chamou “casamento simbólico” com Marta Fascina, deputada do Força Itália desde 2018 e sua companheira desde 2020.

Berlusconi já não estava na primeira linha da política italiana - principalmente devido à sua idade e a problemas de saúde - embora tenha conseguido voltar ao Senado e o seu partido, Força Itália, faça parte da coligação de direita que actualmente governa a Itália, presidida por Giorgia Meloni.