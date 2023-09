Marcelo apela a autarcas para fazerem “pontes” sobre PRR e descentralização

No congresso da ANMP, Costa anunciou um reforço de 603 milhões no orçamento para 2024 destinado aos municípios. Ribau Esteves ripostou: “Não é uma boa notícia, é o cumprimento da lei.”

A dois anos das eleições autárquicas, o Presidente da República pediu aos autarcas que aproveitem esse tempo para fazerem as “pontes possíveis” sobre o regime das finanças locais, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os fundos do Portugal 2030 e o pós-descentralização. O apelo foi deixado no discurso de encerramento do 26.º congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorreu no Seixal (Setúbal).