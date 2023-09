OE2024: municípios querem fim do limite de endividamento e isenção de IVA na energia

A poucos dias de o Governo apresentar a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) enviou ao executivo duas dezenas de propostas que quer ver no documento e que vão da eliminação de medidas em vigor desde o período de austeridade pós-2010 ao fim do limite ao endividamento das autarquias, passando pela isenção de IVA na energia e refeições escolares. O documento será debatido e votado neste sábado, no congresso nacional da associação.

