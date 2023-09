Morreu Dianne Feinstein, senadora do Partido Democrata

A senadora norte-americana Dianne Feinstein, do Partido Democrata, morreu na quinta-feira, aos 90 anos de idade, ao fim de uma carreira de 30 anos que fez dela a mulher com mais mandatos na História da câmara alta do Congresso dos Estados Unidos.

Eleita pela primeira vez para o Senado dos EUA em Novembro de 1992, na Califórnia, Feinstein destacou-se pouco tempo depois, em 1994, ao apresentar uma proposta de lei que viria a proibir em todo o país, durante a década a seguinte, a venda de armas semiautomáticas — semelhantes às que foram usadas por vários atiradores nos EUA nos últimos anos.

A lei, que foi aprovada por um prazo inicial de dez anos, não foi renovada por falta de acordo no Congresso dos EUA.

A notícia da morte de Feinstein chega após meses de especulações sobre o seu débil estado de saúde, e em particular sobre se as suas limitações deveriam levá-la a renunciar ao mandato. A senadora resistiu a esses apelos e nos últimos tempos deslocava-se no Senado em cadeira de rodas.

"O que interessa é saber se eu continuo a representar de forma eficaz os 40 milhões de californianos, e os registos mostram que sim", disse a senadora, em Abril de 2022, em resposta a um artigo do jornal San Francisco Chronicle que fazia eco das dúvidas de outros senadores sobre a sua capacidade para exercer o mandato.

O lugar de Feinstein no Senado deverá ser preenchido por uma figura a nomear pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Partido Democrata.

Em Março, no meio do debate sobre a hipótese de uma renúncia de Feinstein, Newson disse que já tinha uma lista de possíveis substitutos e comprometeu-se a nomear uma mulher negra.

Tal como Nancy Pelosi — a ex-líder da Câmara dos Representantes, também do Partido Democrata e igualmente eleita pela Califórnia —, Feinstein começou tarde na política, mas tornou-se numa das figuras mais influentes no Congresso norte-americano a partir da década de 1990, depois de ter sido presidente da Câmara de São Francisco entre 1978 e 1988.

Além da proposta de lei que proibiu a venda de armas semiautomáticas entre 1994 e 2004, Feinstein destacou-se também nas investigações do Senado dos EUA às denúncias de tortura da CIA a terroristas e a suspeitos de terrorismo na sequência da invasão do Iraque.

Como membro da Comissão de Serviços Secretos do Senado, Feinstein declarou, na altura, que a prática de tortura pela CIA era "uma mancha nos valores e na história" do país.

Elogiada pelos seus colegas senadores de ambos os partidos, e reconhecida como uma pioneira na luta das mulheres pelo desempenho de cargos políticos de relevo, Feinstein foi descrita como "uma das grandes" pelo senador democrata Dick Durbin, citado pela CNN.

Do lado da bancada republicana, o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, disse que Feinstein "nunca desistiu de uma causa que julgasse ser merecedora de defesa".