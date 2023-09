Polícia detém suspeito de disparar contra o rapper Tupac Shakur

A polícia metropolitana de Las Vegas deteve esta sexta-feira, 29 de Setembro, um homem suspeito de disparar contra a estrela do hip-hop Tupac Shakur, que morreu a 13 de Setembro de 1996. A informação foi avançada pela Associated Press, citando fontes anónimas.

Duane “Keffe D” Davis foi detido esta manhã, embora a acusação continue por formalizar. A Reuters não conseguiu confirmar os dados avançados pela Associated Press nem chegar à fala com os advogados do suspeito.

Em Julho último, em comunicado enviado à imprensa, a polícia metropolitana de Las Vegas confirmou que tinha sido "levado a cabo um mandado de busca em Henderson, no Nevada, a 17 de Julho, como parte da investigação em curso do homicídio de Tupac Shakur”, um caso "por resolver há muito tempo". Essa investigação terá levado as autoridades até Duane “Keffe D” Davis, o primeiro detido depois de o caso ter sido reaberto.

Em 2019, durante o lançamento de um livro de memórias, Compton Street Legend, o suspeito admitiu ter estado no Cadillac branco de onde irrompeu o tiroteio, durante o qual Shakur foi baleado. O incidente remonta a 7 de Setembro de 1996 na "Strip" de Las Vegas, a principal avenida da cidade dos casinos. O BMW em que o rapper seguia com o empresário musical Suge Knight estava parado num sinal vermelho quando foi atingido por tiros, vindos do referido Cadillac. Quatro dos tiros atingiram o artista.

Antes, Tupac assistiu a uma luta entre Mike Tyson e Bruce Seldon no MGM Grande. Sabe-se que, à saída, ter-se-á envolvido numa luta com um membro de um gang, Orlando Anderson, mas nunca se confirmou o envolvimento deste grupo no assassinato. Tupac morreu vários dias depois do tiroteio, a 13 de Setembro. Tinha 25 anos.

Multipremiado, foi homenageado, este ano, com uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood. Shakur, que ficou conhecido pelo nome artístico 2Pac, estreou-se em 1991 e da sua discografia destacam-se os êxitos California love, All eyez on me, Changes e I ain't mad at cha. Vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo.