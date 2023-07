Polícia reabre investigação sobre o homicídio do rapper Tupac Shakur há quase 27 anos

A polícia do Nevada, EUA, reabriu a investigação sobre o homicídio da estrela do hip-hop Tupac Shakur. Esta terça-feira, o departamento da polícia metropolitana de Las Vegas realizou buscas numa casa nos arreadores da cidade com o objectivo de encontrar novas provas sobre o assassinato de há quase 27 anos, em 1996.

Não foi avançada mais informação sobre quem será o proprietário da casa a que foram feitas as buscas, nem se sabe o que terá levado a polícia à reabertura do caso.

Em comunicado enviado à imprensa, o departamento confirmou que “foi levado a cabo um mandado de busca em Henderson, no Nevada, a 17 de Julho, de 2023, como parte da investigação em curso do homicídio de Tupac Shakur”. O caso, lembrou o tenente Jason Johansson ao Las Vegas Review Journal, “está por resolver há muito tempo” e esperam “mudar isso um dia”.

A casa alvo de buscas, a 32 quilómetros de Las Vegas, fica no subúrbio de Henderson, sob a jurisdição deste departamento da polícia, que recusou prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Não foram, contudo, feitas quaisquer detenções, nem os suspeitos levados para interrogatório.

Shakur foi baleado a 7 de Setembro de 1996 na "Strip" de Las Vegas, a principal avenida da cidade dos casinos. O BMW, em que seguia com o empresário musical Suge Knight, estava parado num sinal vermelho quando foi atingido por tiros, vindos de um Cadillac branco. Quatro dos tiros atingiram o artista.

Então tinha acabado de sair da luta entre Mike Tyson e Bruce Seldon no MGM Grande. Sabe-se que, à saída, o rapper ter-se-á envolvido numa luta com um membro de um gangue, Orlando Anderson, mas nunca se confirmou o envolvimento deste grupo no assassinato. Tupac morreu vários dias depois do tiroteio, a 13 de Setembro. Tinha 25 anos.

Multipremiado, foi homenageado, este ano, com uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood. Shakur, que ficou conhecido pelo nome artístico de 2Pac, estreou-se em 1991 e da sua discografia destacam-se os êxitos California love, All eyez on me, Changes e I ain't mad at cha. Vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo.