Loewe brincou com as proporções e os cortes na Semana da Moda de Paris

Nos últimos anos, o irlandês Jonathan Anderson tem revolucionado a casa espanhola Loewe, arrojando nas silhuetas e indo além do trabalho artesanal nas peles por que era conhecida a etiqueta. Em Paris, nesta sexta-feira, o director criativo explorou uma vez mais novas proporções, naquela que muitos chamam uma “abordagem disruptiva da moda”.

A colecção da próxima Primavera/Verão levou as esculturas monumentais da artista norte-americana Lynda Benglis à L'Esplanade Saint-Louis. Numa aparente tela em branco, as esculturas douradas destacaram-se na passerelle, com as modelos a desfilarem à sua volta. Benglis foi ainda responsável por assinar a joalharia da próxima estação, avança a revista Vogue França.

Apesar da magnitude do cenário, a roupa de Anderson não se deixou abafar, ainda que, desta vez, com menos espectacularidade do que nas últimas estações. (Quem não se lembra dos enormes antúrios do ano passado?) O irlandês brincou com as texturas e os cortes inesperados, como a capa em malha tricotada, repetida em várias cores na colecção.

A contrastar com o peso da malha, os vestidos-camisa abraçaram o corpo das modelos num jogo de transparência. Não faltaram as típicas alfinetadas de Anderson — literalmente, já que as bainhas das calças e calções eram presas com alfinetes gigantes.

Nas calças, há também que destacar as cinturas extremamente altas, quase a chegar ao peito, redefinindo uma proporção que é universalmente aceite na moda. As bermudas surpreendem também pela largura e pelo corte, com uma faixa de tecido a atravessar a peça.

As assimetrias são outro dos destaques, em especial uma gabardine que se transforma em blazer — uma solução que não fica claro se é um truque de styling apenas para o desfile ou mesmo uma forma de tornar a peça mais versátil.

Tudo em tons neutros, com apenas alguns toques de cor, do verde ao fúcsia, mas bem menos colorido do que é hábito. Nos acessórios, que são apanágio da casa espanhola, as malas ganharam novas jóias, como pesadas correntes. Trata-se de uma novidade, dado que a etiqueta prima pelo purismo das peles, brincado apenas com o formato das carteiras.

Na plateia, estiveram presentes alguns dos amigos da marca, como Emily Ratajkowski, Kris Jenner ou Georgina Rodriguez. O desfile foi destaque da manhã do quinto dia da Semana da Moda de Paris, onde vão ainda apresentar nomes como Nina Ricci, Victoria Beckham ou Coperni.