Festas à música, à ciência e às raízes. Sempre em família

Com o Dia Mundial da Música à espreita, sobra tempo para entrar na Noite Europeia dos Investigadores, passear por Al Mossassa ou pôr os olhos no Oeiras Air Show.

MÚSICA

Concertos Promenade 2.0: A História de Babar

1 de Outubro

No Dia Mundial da Música, o Coliseu Porto Ageas propõe um concerto para toda a família baseado na história do famoso paquiderme de fato verde.

O clássico da literatura saído da pena de Jean de Brunhoff e ilustrado musicalmente pelo compositor Francis Poulenc é aqui evocado pela Orquestra Clássica de Espinho. A batuta está nas mãos de Pedro Neves; a moldura completa-se, como habitualmente, com os comentários de Jorge Castro Ribeiro e o cenário de Sara Botelho. Domingo, às 11h, com bilhetes de 8€ a 14€.

O Anel do Unicórnio - Uma Ópera em Miniatura

1 a 8 de Outubro

Pedro Patê vive dentro de uma ópera. Com uma orquestra a pautar cada gesto que faz, o rapaz tem um sonho: descobrir um truque mágico que silencie esta banda sonora com um simples estalar de dedos.

O Teatro do Eléctrico volta a palco com esta ópera em miniatura (para maiores de seis anos), composta por Martim Sousa Tavares e encenada por Ricardo Neves-Neves. Em cena no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), com sessões para famílias às 11h30 de quinta, sábado e domingo, e bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Dançam Palavras, Nascem Bebés

1 de Outubro

Especialista em concertos para bebés, a Musicalmente apresenta-se no Teatro Miguel Franco, em Leiria, com um espectáculo inspirado nas danças das crianças, que começam no ventre materno, muito antes de saberem falar ou cantar.

A explicação é simples: “a mãe respira, nós bailamos suavemente. (...) A mãe corre e aflige-se, e nós ensaiamos as primeiras coreografias mais criativas”.

A dar o tom às pautas está a convidada Luísa Sobral e um convite para as famílias se aninharem na sua voz. Domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 7€.

As Árvores Não Têm Pernas para Andar

1 de Outubro

Numa paleta de tons variada, à medida das diferentes espécies espalhadas pelo mundo, e com a ajuda de um toy piano, a pianista Joana Gama passeia-se por “árvores que são autênticas casas, outras que movem multidões para serem admiradas ou outras que produzem material que chega até à Lua”.

O encontro está marcado para domingo, às 10h e às 11h30, no Auditório da Academia de Música de Espinho. O bilhete custa 10€ (criança + adulto).

FESTAS

Noite Europeia dos Investigadores

29 de Setembro

O aviso vem da Universidade de Lisboa: esta é “a maior festa da ciência em Portugal e na Europa”.

Com mais de 150 actividades e meio milhar de investigadores a participar no manifesto, a iniciativa desdobra-se pelos espaços do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e do Jardim do Príncipe Real hasteando, este ano, a bandeira da Ciência para Todos: Sustentabilidade e Inclusão.

Jogos, robótica, observação de astros, workshops, visitas guiadas, conversas, magia, matemática, música, dança e exposições servem a temática desta décima edição, marcada para sexta, das 17h às 24h.

A festa estende-se também ao Pavilhão do Conhecimento, com uma “viagem imersiva e sensorial desde a origem do Universo até ao futuro”, e à Baixa de Coimbra, onde a proposta passa por entrar numa Rota da Ciência. Em todos, a entrada é livre.

Foto Festa no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa DR

PASSEIOS

Oeiras Air Show

30 de Setembro

Na Praia de Santo Amaro de Oeiras, tudo de olhos no céu para ver os aviões a passar e a exibir as suas manobras acrobáticas.

Mais de 35 aeronaves, uma centena de drones, a presença de “alguns dos melhores pilotos do mundo” (assegura a organização) e um espectáculo nocturno onde não faltam os efeitos pirotécnicos são pontos altos no programa que, em terra, é complementado com um espaço de exposição. Sábado, das 11h às 22h, com entrada livre.

FESTIVAIS

Al Mossassa

29 de Setembro a 1 de Outubro

Recriações históricas, artes circenses, saltimbancos, cuspidores de fogo, encantadores de serpentes, dança, música, exposições e jogos medievais. O caldeirão do festival islâmico volta a levar Marvão às raízes para homenagear Ibn Marúan, o rebelde guerreiro que, no século IX, fundou a vila alentejana.

Também conhecida como a Festa da Fundação, tem como destaques o Mercado das Três Culturas – onde tabernas, dezenas de bancas e o trabalho ao vivo de artesãos convivem com os legados islâmico, judaico e cristão – e o espectáculo Na Sombra de Ibn Marwan que, garante a organização, “enaltece as origens da vila de forma arrebatadora, prometendo surpreender todos os presentes”. Paralelamente, e até 8 de Outubro, decorre a Feira do Livro na Casa da Cultura.

As portas de Al Mossassa estão abertas sexta, das 17h às 23h30; sábado, das 10h30 às 23h30; e domingo, das 10h30 às 20h, com entradas a 2€ (gratuitas para crianças até aos 12 anos).

Foto Marvão volta às raízes com Al Mossassa DR/CMMARVAO

PalavrArte - Festival de Artes & Letras

28 de Setembro a 1 de Outubro

Para dar voz a escritores, artistas e leitores e celebrar a sua criatividade e talento, o evento alinha mais de 40 actividades artísticas e literárias nos jardins do Centro Cultural de Mirandela.

Música, cinema, teatro, exposições, contos, tertúlias, oficinas, encontros com autores e uma feira do livro são algumas das linhas que cosem o programa, que decorre de quinta a domingo, a partir das 10h. A entrada é livre.

Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ/FITAIJ)

3 a 8 de Outubro

A Nuvem Voadora numa montra, o Chocolate Vermelho de Enano à solta, os Contos do Mundo do Teatro Figura, 1 Planeta & 4 Mãos da Companhia Certa, Um Botão na Minha Cabeça pela Arriba las Hu! Manos, as Histórias de Sonho da Aqui Há Gato, O Nabo Gigante das Partículas elementares, o Capuchinho do Teatro Plage…

A 18.ª edição do festival que faz das artes de rua o eixo temático assenta arraiais em Santarém com um programa recheado (detalhado aqui), desenhado por artistas de Portugal, Argentina, Espanha, França e Itália.

Aos espectáculos, juntam-se sessões de cinema, oficinas, flash mobs e uma exposição dedicada ao dramaturgo, actor, encenador e fundador do festival, Carlos “Chona” Oliveira (1948-2021).

HUMOR

Commedia a La Carte Kids

1 e 8 de Outubro

Com a curadoria de César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda, um espectáculo de comédia de improviso especialmente dedicado aos mais novos.

Filipa Duarte, Joana Castro e Rita Cruz estão aos comandos da missão humorística que se propõe a dar corda a histórias criadas no momento e inspiradas no público presente.

Domingos, às 11h, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. A entrada custa 12€.