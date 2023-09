Fim-de-semana na TV: Sganzerla, “lobos” e Cautela Na Medida do Impossível

CINEMA

O Bandido da Luz Vermelha

TVCine Edition, sábado, 22h

O canal abre um ciclo dedicado ao crítico e realizador Rogério Sganzerla (1946-2004), nome mítico do “cinema marginal” dos anos 1960 e 1970, contemporâneo e cúmplice de Júlio Bressane, com quem fundou a fugaz produtora Bel-Air. O Bandido da Luz Vermelha (1968), a sua primeira longa-metragem, inaugura as sessões de homenagem semanal. Até 4 de Novembro, passam A Mulher de Todos, Copacabana Mon Amour, Sem Essa, Aranha, Nem Tudo É Verdade e O Signo do Caos.

Nascido a 4 de Julho

AMC, sábado, 22h10

Duplamente oscarizado, o segundo filme da trilogia de Oliver Stone sobre a Guerra do Vietname (depois de Platoon - Os Bravos do Pelotão e antes de Entre o Céu e a Terra) sai da violência do terreno e avança para o traumático pós-guerra.

Baseado nas memórias do antigo combatente Ron Kovic (interpretado por um brilhante Tom Cruise), gira em torno da sua revolta contra um Estado negligente que o enviou para uma guerra de onde saiu paralisado. Enquanto se tenta ajustar à nova condição, Kovic desperta para a política e junta-se ao movimento antiguerra que culmina na sua aparição na Convenção Nacional Democrática.

Terra Estrangeira

RTP2, sábado, 23h34

Realizado por Walter Salles e Daniela Thomas, fala do choque do desgoverno devido à eleição de Fernando Collor de Mello e da deriva como motor da busca de identidade. Após o anúncio do confisco da poupança, em 1990, um jovem de São Paulo, recém-órfão, vê-se sem rumo e aceita vir a Portugal em missão suspeita. Aqui encontra brasileiros que se sentem cada vez mais estrangeiros, mas ainda assim não cogitam a hipótese de regressar.

Uma Pastelaria em Notting Hill

TVCine Top, domingo, 21h30

Após a morte inesperada de Sarah, a sua filha adolescente decide avançar com o sonho dela de abrir uma pastelaria no bairro londrino de Notting Hill. Antecipando a complexidade da empreitada, pede ajuda à avó materna e à melhor amiga da mãe.

Juntas, estas três gerações de mulheres começam a renovação de um pequeno espaço, onde esperam conseguir concretizar todas as ideias de Sarah, numa espécie de celebração da sua vida. Como aliado, terão Mathew, um chef especializado em pastelaria que em tempos viveu um romance com Sarah.

Realizado por Eliza Schroeder, na sua primeira incursão em longa-metragem, uma história de amor e amizade que conta com as actuações de Shannon Tarbet, Celia Imrie, Shelley Conn e Rupert Penry-Jones.

Uma Criança Como Jake

RTP1, domingo, 1h

Jake, de quatro anos, prefere bonecas às típicas brincadeiras de rapazes. Aconselhados por uma educadora atenta, os pais reflectem sobre a possibilidade de ele ter nascido num corpo que não corresponde à sua identidade.

Estreado internacionalmente no Festival de Cinema de Sundance, o filme é realizado por Silas Howard, segundo um argumento de Daniel Pearle que se baseia numa peça com o mesmo nome. Claire Danes, Jim Parsons, Priyanka Chopra, Amy Landecker, Ann Dowd e Octavia Spencer assumem as personagens.

SÉRIES

A Volta ao Mundo em 80 Dias

RTP2, sábado, 20h41

Regressa à RTP2 a adaptação da epopeia de Júlio Verne em que um aristocrata inglês do século XIX aposta que dá a volta ao mundo em 80 dias e nem mais um segundo. David Tennant, no papel de Phileas Fogg, contracena com Ibrahim Koma como o fiel companheiro Passepartout e com Leonie Benesch na pele da repórter do The Daily Telegraph Abigail Fix.

Foto A Volta ao Mundo em 80 Dias

Codename Annika

SkyShowtime, sábado, streaming

Uma detective finlandesa (Sannah Nedergård), ainda a acabar a formação, entra à paisana no negócio da arte em Estocolmo, na Suécia, cheio de corrupção. Emma é o nome dela, mas torna-se Annika para investigar, dentro de uma galeria de arte, um suspeito de branqueamento de capitais. Só que Annika é uma pessoa que existiu mesmo e as fronteiras entre Emma e a nova identidade começam a esbater-se. É essa a premissa deste original finlandês da SkyShowtime criado por Mia Ylönen e Aleksi Bardy.

ENTRETENIMENTO

Programa Cautelar

RTP1, sábado, 21h07

Começa a terceira temporada do híbrido de informação e humor conduzido por Filomena Cautela. Escrito por guionistas e jornalistas, traz a actualidade à conversa e comenta-a livremente, dissecando um assunto por sessão. Hoje, o alvo é a inteligência artificial e seus perigos. A ascensão do autoritarismo, a literacia financeira e a crise na habitação serão temas para os próximos sábados.

DOCUMENTÁRIOS

Na Medida do Impossível

RTP2, sábado, 2h31

De dezenas de entrevistas a trabalhadores em ajuda humanitária nasceu a peça Na Medida do Impossível, de Tiago Rodrigues. Estreada em Fevereiro de 2022, na Comédie de Genève (Suíça), trouxe um olhar que, “à violência do mundo, opõe a resiliência e o humor daquelas e daqueles que, a cada dia, arriscam a sua vida para ajudar, cuidar e salvar”, lia-se na folha de sala. Este documentário, realizado por Romain Girard, acompanha o processo de criação do autor, encenador e actual director do Festival de Avignon.

Um Dia na Natureza

Odisseia, domingo, 16h

Estreia. Formigas, peixes, baleias, felinos, crocodilos, cangurus e muitas outras espécies revelam-se à luz do dia, numa série documental que mostra o que fazem entre a alvorada e o lusco-fusco. Fica em exibição ao domingo, com episódios organizados geograficamente. Os de hoje visitam a América do Sul e a Ásia.

Soldado Nobre

Canal Q, domingo, 22h30

Estreia em realização do actor Jorge Vaz Gomes, este filme documenta quatro anos em busca da história de Francisco Nobre, seu bisavô, um soldado português que combateu em Flandres (França) durante a I Guerra Mundial.

Tudo se inicia quando a sua tia Cecília lhe mostra uma fotografia antiga onde está representado o Regimento de Infantaria 12, que inclui todos os soldados da aldeia de Alfaiates, no Sabugal (Guarda), que foram enviados para a guerra. Um deles, que ninguém consegue identificar, é Francisco. Empenhado em conhecer este avô de quem já ninguém se recorda, Jorge dá início às suas investigações.

DANÇA

Uma Ode ao Tempo

RTP2, sábado, 22h02

A bailarina e coreógrafa María Pagés, conhecida pela abordagem pessoal e pouco convencional ao flamenco, assina um espectáculo de movimentos rápidos de reflexão sobre o presente e a memória. “É uma alegoria sobre o tempo em que vivemos, com as suas possibilidades de felicidade, utopias, terrorismos, ataques à igualdade, retrocessos da democracia…”, descreve.

MÚSICA

Concerto Especial 2023

RTP2, domingo, 23h07

Neste Dia Mundial da Música, o canal público emite o concerto especial que a Orquestra Filarmónica de Viena deu a 13 de Setembro, em Praga (Chéquia), mais precisamente no histórico Rudolfinum, uma das salas mais antigas da Europa. Nas partituras estiveram homenagens a dois compositores: Brahms, com o Concerto para piano n.º 2, pelas mãos do pianista russo Igor Levit; e Dvorák, com a Sinfonia n.º 8. No púlpito, o maestro checo Jakub Hrůša.

DESPORTO

Râguebi: Austrália x Portugal

RTP2, domingo, 16h38

Directo. Depois de terem feito uma grande exibição contra o País de Gales na estreia neste Campeonato do Mundo de Râguebi e de, frente à Geórgia, terem ficado perto de vencer pela primeira vez num Mundial, os “lobos” entram hoje em campo, em Saint-Étienne, para defrontar a selecção australiana. É mais um jogo a contar para a fase de grupos da competição que está a decorrer em França.

INFANTIL

Miraculous - As Aventuras de Ladybug

Disney Channel, sábado, 8h40

A heroína-joaninha de Paris apodera-se do canal ao longo de todo o dia, numa extensa maratona feita de episódios escolhidos a dedo e dois filmes que a levam a aventuras longe de casa: às 9h50, passa Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Nova Iorque; logo a seguir, às 11h, entra em cena a lenda da Ladydragão, passada na cidade chinesa de Xangai.

Scooby-Doo

Panda Kids, domingo, 13h30

Transposição para o cinema das peripécias do grand danois mais famoso dos desenhos animados, com realização de Raja Gosnell. Os sócios da Mystery Inc. – a agência de detectives formada por Scooby, Shaggy, Velma, Fred e Daphne – zangaram-se e separaram-se. Mas são impelidos a reunir-se quando um magnata, dono de um parque de diversões numa ilha sinistra, lhes pede que investiguem uma série de acontecimentos estranhos.