Agnès Varda, Werner Herzog, Aki Kaurismäki: o 21.º Doclisboa fecha a programação

Já se sabia que Wang Bing abriria o 21.º DocLisboa, a ter lugar de 19 a 29 de Outubro, com Man in Black, e que Leonor Teles o encerraria com a sua primeira longa de ficção, Baan. E que haveria Alain Cavalier, Frederick Wiseman, Joan Baez, Luis Ospina ou Nam June Paik. Esta manhã, na habitual conferência de imprensa realizada na Culturgest, ficou a saber-se tudo o que ainda faltava divulgar da programação da edição 21 do festival, a segunda sob a direcção única de Miguel Ribeiro — 13 títulos na competição internacional, nove na competição portuguesa, mais Agnès Varda, Aki Kaurismäki, Lino Brocka, Werner Herzog, Yervant Gianikian e Angela Ricchi Lucchi e muito mais ao longo de dez dias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt