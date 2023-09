Doclisboa abre com a catarse de Man in Black, de Wang Bing

A intensa experiência que é Man in Black, de Wang Bing, música, catarse, História da China e exorcismos de um corpo, estará ao dispor do espectador português uma vez que o filme do cineasta chinês foi escolhido como obra de abertura da 21.ª edição do Doclisboa. É caso para dizer que será um acontecimento e por isso fixem a data: 19 de Outubro, 21h, Cinema São Jorge, Lisboa.

