Golda: uma Helen Mirren a fazer-se ao Óscar e nada mais

Todo o interesse que Golda possa ter resume-se num nome: Helen Mirren. Uma das grandes actrizes dos nossos dias a “transformar-se” na política Golda Meir (1898-1978), num filme biográfico que se concentra no período da Guerra do Yom Kippur, em Outubro de 1973, quando era primeira-ministra do Estado de Israel. Não é preciso dizer mais nada — e a impressão que fica é que toda a gente envolvida no projecto achou que isso bastaria para fazer um filme. E, apesar da excelência de Mirren (que não é exactamente novidade), não basta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt