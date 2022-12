Harrison Ford e Helen Mirren têm uma nova série e nem são as suas maiores estrelas

Há um universo televisivo em dupla estreia esta segunda-feira: um regresso, no caso de Yellowstone, uma estreia no de 1923.. O autor Taylor Sheridan é o íman que tudo agrega.

Tornou-se um lugar-comum dizer que A Guerra dos Tronos foi um dos últimos títulos de uma espécie da monocultura do audiovisual global, finda que foi uma era em 2019. Mas quando os dragões se despediam (e voltaram este ano, mas essa é outra história) já se tinha estreado um novo campeão de audiências que rapidamente criaria à sua volta um verdadeiro universo, ou uma constelação de séries totalmente criadas e realizadas por um só homem: Taylor Sheridan, actor tornado autor cujo Yellowstone é um fenómeno indiscutível. Esta segunda-feira estreia-se a quinta temporada da série no TVCine Emotion (22h1o), sempre com Kevin Costner na proa. Mas também se estreia, desta feita na SkyShowtime, a nova série desta constelação, 1923, protagonizada por Harrison Ford e Helen Mirren.