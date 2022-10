SkyShowtime chega com o preço mais barato, mas portugueses estão menos inclinados a subscrever novos serviços

Era a plataforma de streaming internacional que faltava no mercado português e chegou, de surpresa, esta terça-feira. A SkyShowtime, cujo catálogo conta com os títulos da Paramount, como Top Gun e futuramente o novo Top Gun: Maverick, bem como da Nickelodeon ou dos estúdios Universal e Sky. Num mercado já bastante preenchido pela concorrência da Netflix, Amazon, HBO, Apple ou até de recém-chegados como a Hayu e de plataformas de nicho indie como a Filmin, a SkyShowtime traz como principal trunfo, para já, o preço de adesão — o mais baixo. Mas a Marktest indica que os portugueses estão menos disponíveis para subscrever novos serviços.

A mensalidade do serviço SkyShowtime custará 4,99 euros, mas entre esta terça-feira e 6 de Dezembro a subscrição será de 2,49 euros, o que a torna a mais barata do mercado — depois, passa a 4,99 euros/mês. Os 2,49 euros ficam válidos até que a assinatura seja cancelada pelo espectador.

Tanto quanto é óbvio o crescimento do mercado do streaming em Portugal e no mundo, é opaca a informação quanto às suas audiências. No mercado português, os dados mais recentes indicam que um terço subscreve serviços de streaming. De acordo com o BStream, um estudo focado da Marktest sobre o tema, em Junho 32,9% dos portugueses assinavam pelo menos um serviço de streaming — mais de 2,7 milhões de pessoas. Mas só 8,6% tencionavam subscrever uma plataforma de streaming, sendo que em Março eram 9,4% os dispostos a desembolsar mais para experimentar um novo serviço. Ou seja, há uma diminuição da vontade de gastar mais com novas assinaturas, um momento desafiante para a chegada de uma nova plataforma em que o contexto internacional de guerra e crise, bem como a sobrepopulação do streaming, poderá desempenhar um papel.

A HBO Max, cujo relançamento foi acompanhado por uma campanha promocional de assinaturas, é a segunda mais acessível, pois transformou 5,99 euros mensais em 3,92 euros sob certas condições. A Disney+, das mais onerosas do mercado, teve também há alguns meses uma campanha de 1,99 euros mas por apenas um mês. As assinaturas anuais dos vários serviços em Portugal oscilam entre os 49,90 euros/ano da Amazon (4,1 euros/mês) e os 89,90 da Disney+ (7,4 euros/mês); a Netflix, líder de mercado, tem para já três tipos de assinatura, entre os 7,99 euros e os 15,99 euros por mês e vai introduzir uma nova categoria, mais barata mas com publicidade. A Apple TV+ custa 6,99 euros/mês.

Em termos de conteúdos, entrar na plataforma SkyShowtime é ver quais são para já as suas grandes apostas e rostos: Tom Cruise no clássico Top Gun (a sequela e filme mais visto do ano até agora em Portugal, Top Gun: Maverick, só chega nos “próximos meses), Kevin Costner na série Yellowstone (em exibição nos canais TVCine), Spongebob Squarepants (Nickelodeon), Velocidade Furiosa, Sonic, The Office, Star Trek ou Halo. Junta os catálogos de estúdios, canais e plataformas como a Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios e Peacock, sendo previsível que conforme os direitos de exibição que colocam títulos dessas casas noutras plataformas ou canais expirem, migrem e se tornem exclusivos da SkyShowtime. É o caso de séries como Twin Peaks, por exemplo, actualmente na HBO Max.

Para já, estão disponíveis as séries Halo, Star Trek: Strange New Worlds, American Gigolo, 1883, Yellowstone (temporadas 1 a 4), The Rising, The Fear Index, Let The Right One In, The Offer, Lei&Ordem (temporada 21) e The Midwich Cuckoos; o serviço anuncia em comunicado que a série Vampire Academy estará disponível a 27 de Outubro.

Mais para a frente ou já na plataforma estarão filmes recentes como The Lost City, Sonic the Hedgehog 2 (a partir de dia 31), Clifford the Big Red Dog, Rumble, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Nope, The Bad Guys, Downton Abbey: A New Era, The Northman, Ambulance, The Hanging Sun, Belfast, os filmes Scream ou do franchise Transformers e Redeeming Love. Até ao final do ano, a biblioteca do novo serviço terá as séries A Friend of the Family e Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

Além do site skyshowtime.com, o serviço está disponível na aplicação homónima para smartphones (Android e iOS), bem como na Android TV, Google TV e LG TV.

A penetração do streaming é cada vez maior no audiovisual global. São o novo paradigma do sector, disruptores desde que a Netflix começou a sua operação, primeiro de disponibilização on demand, depois de produção original e disponibilização de séries na íntegra, e agora catalisadores do investimento e desenvolvimento do mercado a nível local e global. Ainda não sendo a força dominante em qualquer mercado, disputa a atenção dos canais generalistas e da televisão por assinatura em vários países e mobiliza milhares de milhões em investimento.