Frank Rubio já regressou à Terra depois de mais de um ano no espaço

Astronauta torna-se o norte-americano com mais dias consecutivos no espaço (371). Frank Rubio regressou esta quarta-feira com os russos Dmitri Petelin e Sergei Prokopiev.

Mais de um ano depois, Dmitri Petelin, Frank Rubio e Sergei Prokopiev estão de volta à Terra. A missão destes três astronautas previa apenas seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), mas um problema com a nave russa que os traria de volta prolongou a estadia: no total, estiveram 371 dias no espaço. Ou seja, mais de um ano. À chegada ao Cazaquistão, onde os astronautas aterraram esta quarta-feira às 12h17 (hora de Portugal continental), Frank Rubio já detinha um recorde: é o astronauta norte-americano com mais dias consecutivos no espaço.

Não se pode dizer o mesmo de Dmitri Petelin e Sergei Prokopiev, já que o recorde russo (e mundial) tem praticamente 30 anos e é bem mais longo: Valeri Polyakov esteve 438 dias consecutivos em órbita na estação espacial russa Mir, entre Janeiro de 1994 e Março de 1995.

Regressando ao Cazaquistão, os três astronautas aterraram bem, apesar de um pequeno susto com Dmitri Petelin, que estava visivelmente em piores condições depois da viagem que percorreu os cerca de 400 quilómetros entre a ISS e a Terra. “Hoje, senti a gravidade na sua máxima força”, disse Dmitri Petelin, citado por Anatoly Zak, jornalista russo especializado em espaço.

A permanência dos astronautas na ISS durante este longo período foi uma surpresa. A 21 de Dezembro do ano passado, três meses depois da chegada da nave russa Soiuz MS-22, em que Rubio, Prokopiev e Petelin viajaram, um minúsculo furo expeliu líquido de refrigeração – deixando a nave inoperacional. Já em Março deste ano, a agência espacial russa enviou a Soiuz MS-23, que esteve “estacionada” durante estes meses na ISS (sem se conhecerem os motivos da demora no retorno dos astronautas). Acabou por ser uma terceira nave enviada no início deste mês, a Soiuz MS-24, a trazer os astronautas de regresso esta quarta-feira.

Apesar de falarmos de recordistas, já se encontra a bordo da ISS aquela que poderá tornar-se a pessoa com mais dias no espaço (não consecutivos): Oleg Kononenko. O astronauta russo entrou no início deste mês na ISS (a bordo precisamente da Soiuz MS-24) e vai estar um ano em missão na estação espacial. Esta será a quinta missão de Oleg Kononenko, onde irá bater o tempo acumulado no espaço detido pelo russo Gennady Padalka (878 dias) e superar os 1000 dias fora da Terra: estará entre 1036 a 1101 dias no espaço quando a sua missão terminar, no próximo ano.