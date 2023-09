Feijóo vai pedir para formar governo já no papel de líder da oposição

Debate de investidura do líder do Partido Popular, o vencedor das legislativas, começa esta terça-feira no Congresso. Primeira votação, condenada ao fracasso, marcada para o dia seguinte.

As coreografias estão bem ensaiadas. Na manifestação de domingo, em Madrid, Alberto Núñez Feijóo teve a seu lado os dois ex-primeiros-ministros José María Aznar e Mariano Rajoy, assim como a presidente da Comunidade de Madrid (e dirigente mais popular da direita), Isabel Díaz Ayuso. Esta terça-feira, no debate de investidura terá a acompanhá-lo onze presidentes autonómicos. A ideia é mostrar um Partido Popular forte e unido em redor do líder: o que venceu as eleições e não aquele que não tem apoios para governar e até já assumiu a liderança da oposição.