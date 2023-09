Moda em Milão: Versace apostou no xadrez, Armani preferiu looks suaves

O xadrez dominou a passerelle da Versace, que se exibiu na Semana da Moda de Milão, com a designer Donatella Versace a apresentar o desenho geométrico em vestidos e fatos para os guarda-roupas femininos da próxima Primavera.

As modelos usaram casacos sem gola e vestidos femininos curtos em tons pastel, bem como casacos de cetim combinados com calções esvoaçantes no desfile de sexta-feira à noite.

Houve também conjuntos em ganga, fatos de saia casaco em tons carregados, bem como vestidos de noite brilhantes. Nos acessórios, a casa italiana apostou em sapatos rasos e laços para o cabelo.

Nas notas do desfile, pelo qual marcaram presença rostos famosos da moda, como as modelos Kendall Jenner, Gigi Hadid e Claudia Schiffer, a criadora descreveu a sua linha Primavera/Verão 2024 como “fresca e gráfica”. E explicou: “Este é um Verão Versace com cor e brilho, alfaiataria e drapeados suaves.” E resumiu: “Esta colecção é alegre e elegante.”

Foto Criações de Donatella Versace para a Primavera/Verão de 2024 DR

Já no domingo, foi a vez de Giorgio Armani apresentar a sua visão para a Primavera/Verão de 2024, levando a Milão looks suaves e fluidos, oferecendo muita leveza e brilho para os guarda-roupas femininos.

O veterano da moda, de 89 anos, abriu o desfile, a que chamou Vibes (vibrações), com um casaco de cetim champanhe e calças cinzentas acetinadas. Seguiram-se vários conjuntos com a mesma combinação de cores — camisas cortadas, casacos e vestidos sem alças sobre calças.

As calças de cetim foram muito utilizadas, muitas vezes combinadas com blusas transparentes, casacos leves e tops brilhantes. Os padrões ondulados adornavam os casacos, os cintos e os tops com formas, bem como os botões.

“Vibes — isso significa cores, movimento, uma estrutura que se move no corpo, essa é a inspiração”, disse Armani aos repórteres nos bastidores.

Para a noite, havia muitos looks cintilantes — tops, saias e calças brilhantes, as últimas das quais eram brancas. Depois, as cores passaram do champanhe e do cinzento aos azuis, verdes e rosas pálidos.

As modelos, com o cabelo ondulado, seguravam pequenas carteiras cintilantes e usavam sapatos rasos, evidenciando a importância do conforto para a visão de Armani.