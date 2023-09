Um exercício de resistência chamado Sunn O))) num Amplifest entre a luz e as trevas

Duas horas, foi a duração do concerto dos norte-americanos, numa edição do festival em que David Eugene Edwards voltou ao formato solo e as Divide and Dissolve deram nova vida ao sludge.

A olhar para um fundo negro e para um palco tomado por fumo branco ficou a plateia que esgotou mais uma edição do Amplifest quando no domingo tocavam os Sunn O))), na sala maior do Hard Club. Quando a luz estava de feição, por trás da penumbra e da neblina artificial, surgiam, por pouco tempo, Stephen O'Malley e Greg Anderson, os cérebros da dupla de Seattle fundada em 1998. Na sala, nos primeiros minutos, enquanto os graves das guitarras começavam a reverberar, posicionava-se uma multidão com disponibilidade para resistir – o concerto só acabaria duas horas depois. A partir daí, o que aconteceu terá múltiplas versões, todas elas impossíveis de serem dissociadas de quem as conta.