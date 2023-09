Os Sunn O))) são uma constelação: iluminem-nos

Stephen O’Malley e Greg Anderson, os únicos dois membros do grupo a tempo inteiro, tocam domingo no Porto, no Amplifest. “Sempre houve algo de jubilatório na música dos Sunn O))).”

No grande esquema das coisas, um quarto de século é insignificante. Para uma banda, porém, é uma vida. Várias vidas, até. E merece ser celebrado, ainda que “sem nostalgia”. Pelo menos é o que acham os Sunn O))), que tocam domingo no Amplifest, no Hard Club portuense, mais de uma década depois do último concerto em solo nacional, na Sala das Colunas da Lx Factory.