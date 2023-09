Uma mala amarela

Escrevo esta crónica sentada numa cadeira fria do aeroporto de Paris, a meio de uma escala que teima em durar. À minha frente, o bulício e as cores misturam-se com o barulho das rodas das malas que vão sendo puxadas com diferentes velocidades. Tenho um fascínio indisfarçável por aeroportos porque acho que são uma espécie de espelho do mundo. E só de olhar para as malas, sem ver sequer as mãos que as puxam, consigo perceber o que levou cada um dos seus donos a entrar num avião.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt