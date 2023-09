IL prepara eleições europeias a contar com Cotrim para liderar lista

Com o objectivo de eleger pelo menos dois eurodeputados em 2024, a Iniciativa Liberal (IL) vai empenhar-se a partir da próxima semana na mobilização do partido para o combate das eleições europeias, que serão o segundo teste eleitoral à liderança de Rui Rocha, depois da Madeira.

Embora o processo formal interno para a escolha do candidato ainda não tenha sido discutido - nem em sede de conselho nacional nem da comissão executiva do partido -, João Cotrim de Figueiredo, ex-líder da IL, é visto como um nome forte para liderar a lista dos liberais ao Parlamento Europeu.

Em declarações ao PÚBLICO, Cotrim de Figueiredo reitera estar à disposição do partido para os combates políticos que o partido entender. “Estarei disponível para as missões que a Iniciativa Liberal quiser”, diz, repetindo uma ideia que já tinha assumido em Julho numa entrevista à SIC Notícias.

Embora não se assuma como um político puro, o antigo gestor reconhece que só é possível melhorar a vida das pessoas através da política, e é com esse espírito que encara uma eventual candidatura ao Parlamento Europeu.

Eleito para a Assembleia da República pela primeira vez em 2019, o deputado considera que as europeias são eleições “muito importantes” para o partido. Uma das preocupações é o dia das eleições – 9 de Junho –, que se situa numa ponte antes do feriado do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e que convida à abstenção.

Albino Ramos, conselheiro nacional e coordenador do núcleo territorial do Porto da IL, vê em João Cotrim de Figueiredo o “candidato óbvio” para liderar a lista às europeias e sublinha que a sua escolha pode permitir ao partido eleger dois eurodeputados. “É razoável assumir que se o candidato for João Cotrim de Figueiredo temos mais hipóteses de eleger dois eurodeputados”, reiterou o dirigente.

Ao PÚBLICO, Albino Ramos revelou que, a partir de segunda-feira, o foco do partido deixa de ser as eleições regionais da Madeira, que decorrem este domingo, e passa a ser as europeias. Depois de destacar a importância do próximo combate eleitoral, o dirigente liberal critica a forma como se olha para estas eleições. “Na minha opinião, em Portugal cometemos um erro enorme na forma como olhamos para as europeias e os grandes partidos olham para as eleições europeias como uma reforma dourada, mas essa não é a visão de Cotrim de Figueiredo”, salvaguarda.

Quando o antigo presidente do Instituto do Turismo de Portugal (2013-2016) deixou a liderança da IL, em Outubro do ano passado, anunciou que deixaria a presidência dos liberais dois meses depois e que não seria novamente candidato ao cargo, alegando que o partido precisava de uma postura mais “combativa” e “popular”. Logo ali, os seus críticos viram nessa saída uma porta aberta para preparar uma candidatura às europeias.

Desde então o deputado da IL fez parte da comissão de revisão constitucional, que arrancou em Janeiro deste ano, e esta semana foi a voz da bancada no debate da moção de censura do Chega ao Governo, assumindo o protagonismo em vez do actual líder, Rui Rocha.