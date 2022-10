Cotrim de Figueiredo sai em alta e IL começa a arrumar a casa

Depois do terramoto de domingo, quando o que era tratado entre um grupo que se contava pelos dedos de uma mão passou para a esfera pública e João Cotrim de Figueiredo se assumiu como presidente a prazo, esta terça-feira deverá servir para começar a arrumar a casa liberal. Rodrigo Saraiva, líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), e Carla Castro, vice-presidente, devem anunciar se se candidatam à liderança do partido ou quem apoiam – ninguém levanta a ponta do véu até lá.