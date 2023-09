A noite de 26 de Abril de 2023 vai ser apagada da História?

A notícia está na última página do jornal Expresso: “151 dias depois, caso Galamba está parado.” Todos ainda nos lembramos da impetuosa noite de 26 de Abril de 2023, quando extraordinários acontecimentos no Ministério das Infra-Estruturas – envolvendo assessores, vários ministros, um computador, a PSP, o SIS e a PJ – iam derrubando o Governo de António Costa. Ainda todos nos lembramos, mas parece que há quem se esteja a esforçar muito por esquecer, com uma ajudinha do Ministério Público.

