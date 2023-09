Julian Assange a caminho dos EUA...

Aguarda-se a designação, a curto prazo, da data da última diligência judicial possível no processo de extradição de Assange para os EUA, que decorre há anos em Inglaterra. Em Junho, um juiz do Supremo Tribunal indeferiu o seu pedido de autorização para recorrer da decisão do ministro do Interior de aprovar a sua extradição. Agora, irá ocorrer uma audiência oral em que dois juízes decidirão, definitivamente, se ainda pode recorrer dessa decisão ou se chegou ao fim da linha e a extradição pode e deve avançar.

