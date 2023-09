Sophie Turner processa Joe Jonas por não deixar as filhas voltarem a Inglaterra

A actriz britânica Sophie Turner está a processar o pai dos filhas, Joe Jonas, exigindo que o cantor deixe as crianças voltarem para a sua “residência habitual” no Reino Unido. É mais um episódio da novela do mediático divórcio, anunciado este mês, depois de quatro anos de casamento.

Depois de muita especulação sobre o motivo por que o casamento teria chegado ao fim, o casal emitiu uma declaração onde garantia que se tratava de uma “decisão conjunta”, sem dramas. Contudo o processo não está a ser tão “amigável” quanto esperavam.

Nesta quinta-feira, a britânica de 27 anos, conhecida pela série Guerra dos Tronos, entregou um pedido em tribunal onde acusa o ex-marido de “detenção ilegal” das crianças em Nova Iorque. Joe Jones, 34 anos, está a pedir em tribunal a custódia partilhada das duas filhas, Willa, que nasceu em 2020, e a segunda criança com apenas um ano — o nome mantém-se privado.

De acordo com a documentação judicial, citada pela BBC, o casal tinha decidido em Abril que estabeleceria “residência permanente” em Inglaterra. Todavia, Joe Jones submeteu nos documentos de divórcio a informação de que as crianças já viviam na Florida há seis meses antes da separação dos pais — o que a actriz diz ser mentira. As duas meninas, diz, estão nos Estados Unidos, onde o pai está em digressão, mas apenas de “forma temporária”.

O casal ter-se-á encontrado na semana passada para acertar detalhes da separação e Sophie Turner exigiu novamente o combinado: as crianças têm de voltar para “casa”. Joe Jonas recusa-se a devolver os passaportes, acusa, deixando a mãe e as filhas nos Estados Unidos.

Um representante do cantor dos Jonas Brothers já reagiu à polémica, em declarações à CNN, garantindo que a reunião foi “cordial” e que os dois teriam chegado “a um acordo”, “trabalhando juntos para uma co-parentalidade amigável”. Ainda assim, reiterou: “As crianças nasceram nos EUA e passaram a maior parte da sua vida aqui. São cidadãs norte-americanas.”

O porta-voz declarou ainda que Jonas espera que Turner “reconsidere a sua dura posição jurídica”, para que ambos possam “seguir em frente de forma mais construtiva e privada”, tendo em conta “o bem-estar das crianças”.

Nas últimas semanas, vários tablóides, incluindo o TMZ e o Daily Mail, têm caracterizado Sophie Turner como uma foliona que se sentia presa no casamento e queria viver a juventude. No início desta semana, a actriz foi fotografada com Taylor Swift, ex-namorada de Joe Jonas, numa imagem que se tornou viral por as duas estarem de braço dado — como aliadas.

Já Jonas é descrito como um pai dedicado, sobre o qual recairá habitualmente os cuidados com as duas filhas pequenas, mesmo quando a banda está em digressão. Os Jonas Brothers, popularizados pela Disney, voltaram recentemente aos palcos com um concerto de retrospectiva. A banda conta ainda com Nick Jonas e Kevin Jonas.