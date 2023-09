Vincent Farges abre La Villa na Aroeira para explorar “potencial” da Margem Sul: Pourquoi Pas?

Depois do Chiado, onde o seu Epur tem estrela Michelin, o chef francês abre o La Villa na Aroeira. “Generoso e saboroso” é o lema do novo restaurante.

A pergunta é retórica, mas é um bom ponto de partida para quem sabe o que faz. Sentado no recato da esplanada do restaurante La Villa, que acaba de abrir na Aroeira, com gosto a férias e com a praia da Fonte da Telha a coisa de cinco minutos de carro, Vincent Farges começa a conversa com uma interrogação: “Porque não arriscar fazer alguma coisa deste lado do Tejo?”.