Atacantes roubam conta de Trump Jr. no Twitter e anunciam (falsamente) morte de Donald Trump

A conta na rede social X (o antigo Twitter) do filho mais velho de Donald Trump, Donald Trump Jr., foi alvo de um ataque na tarde desta quarta-feira. Numa das mensagens, os responsáveis pelo hacking anunciaram, falsamente, que o ex-Presidente dos Estados Unidos tinha morrido e que Trump Jr. seria candidato à Casa Branca em 2024.

As mensagens começaram a ser publicadas às 8h25 (hora em Nova Iorque, 13h25 em Portugal continental) e mantiveram-se online durante cerca de meia hora.

Noutras mensagens, os atacantes referiram-se de forma ofensiva ao Presidente dos EUA, Joe Biden, e anunciaram que a Coreia do Norte ia "desaparecer do mapa".

Foram também feitas referências a Jeffrey Epstein — o bilionário norte-americano que se suicidou na prisão, em 2019, depois de ter sido acusado de tráfico e abuso sexual de menores — e a Richard Heart, um youtuber e promotor de investimentos em criptomoedas que foi acusado pela reguladora dos mercados financeiros norte-americanos (a SEC, na sigla original) de defraudar investidores em 12 milhões de dólares (11,2 milhões de euros).

"Richard Heart está inocente. Quando eu for eleito Presidente, irei queimar a SEC", dizia um dos tweets.

Um porta-voz do filho do ex-Presidente dos EUA confirmou o ataque, em declarações ao site The Hill.

A rede social X continua envolvida em várias polémicas desde que foi adquirida pelo bilionário Elon Musk, em 2022.

No início de Setembro, a organização sem fins lucrativos Center for Countering Digital Hate (Centro de Combate ao Ódio Digital, com sede no Reino Unido) acusou a empresa de Musk de não ter retirado 259 de 302 mensagens identificadas como contendo discurso de ódio, incluindo várias de teor anti-semita.

Em Junho, a mesma organização acusou o X, num relatório, de não ter agido contra 99% das mensagens de ódio publicadas por utilizadores com uma subscrição paga. No mesmo documento, a organização questionou mesmo se o algoritmo da rede social não terá sido criado de maneira a "incentivar tweets tóxicos".

Na semana passada, a X anunciou que apresentou uma queixa em tribunal contra a organização.