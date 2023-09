Plataforma X (antigo Twitter) pode vir a ser pago, avisa Elon Musk

Elon Musk, proprietário do X, reuniu-se com Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro israelita, numa conversa transmitida ao vivo na plataforma, nesta segunda-feira. O CEO da Tesla disse que pretende cobrar os utilizadores do antigo Twitter.

Segundo o jornal The Guardian, esta decisão surge numa óptica de desviar os bots e as contas automáticas, situação que tem sido um verdadeiro pesadelo para Musk. "A única e mais importante razão para estarmos a caminhar em direcção a um pequeno pagamento mensal pelo uso do X, é porque é a única forma que imagino para combater os vastos exércitos de bots", disse o homem mais rico do mundo. Acrescentou, ainda, que, "de cada vez que um criador de bots quisesse fazer outro bot, teria de acrescentar um novo método de pagamento."

De momento, o X só cobra os utilizadores do serviço X Premium. Este serviço dá acesso a um visto azul de verificação de conta e custa 11 euros mensais, em Portugal. Antes da compra da empresa por parte de Musk, os vistos azuis eram reservados a figuras públicas, autores, cientistas, jornalistas, grandes empresas, entre outros.

Esta tentativa de aplicar um acesso pago chega no seguimento de uma queda substancial das receitas de publicidade (cerca de 60%), a sua maior fonte de rendimento. O proprietário fala de um boicote publicitário, promovido pelas preocupações relativas à forma como este lida com o conteúdo de ódio na plataforma.

Recentemente, Musk falou sobre processar a Liga Anti-Difamação por difamação, avança a Al-Jazeera. Esta intenção é justificada pela acção da Liga ao denunciar Musk e a sua decisão de "amnistiar" contas previamente suspendidas em prol da liberdade de expressão. Donald Trump foi um dos alvos da amnistia, depois de ter sido banido por incentivar a invasão do Capitólio, em 2021.

Texto editado por Ivo Neto