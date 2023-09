Fisco não sabe quem baixou a retenção de IRS para atenuar custo do crédito

Como as empresas não têm de informar a administração tributária, nem a administração fiscal nem o Governo sabem quantos cidadãos recorreram à almofada temporária no IRS.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não sabe — e não tem forma de saber — quantos trabalhadores pediram à entidade empregadora para baixar a taxa de retenção mensal do IRS para ficarem com maior liquidez mensal para fazer face à inflação e ao aumento das prestações com o empréstimo da casa.