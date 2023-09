Entrevista de Costa na TVI e CNN adiada por questões de saúde mas moção de censura mantém-se

Gabinete prevê que primeiro-ministro retome os compromissos públicos na terça-feira, dia em que está agendada, no Parlamento, a discussão da moção de censura do Chega.

A entrevista de António Costa marcada para a noite desta segunda-feira na TVI e na CNN Portugal foi cancelada devido a problemas de saúde do primeiro-ministro. O gabinete do chefe do Governo confirmou ao PÚBLICO o adiamento, mas "prevê-se que amanhã [terça-feira] possa retomar os compromissos públicos previstos". A discussão da moção de censura do Chega não está, por isso, posta em causa.

Do lado da TVI e CNN Portugal não há ainda nova data para a entrevista, que iria decorrer num modelo diferente do habitual: na primeira parte de cerca de 45 minutos, António Costa era entrevistado por Sara Pinto e Pedro Santos Guerreiro no Jornal Nacional da TVI, e depois continuava no canal noticioso no chamado modelo town hall. Trata-se de uma entrevista colectiva, com um painel de uma dúzia de cidadãos anónimos representativos do eleitorado de todo o país, de diferentes estratos sociais, profissões, idade e regiões, escolhidos pela empresa de estudos de mercado GfK, e também por um grupo de estudantes e professores da Nova SBE que fariam perguntas ao primeiro-ministro.

A escolha de uma nova data poderá também implicar a "rearrumação" da outra entrevista agendada para dia 26 com o presidente do PSD, Luís Montenegro. As duas entrevistas, feitas com apenas uma semana de intervalo pretendiam assinalar o arranque do ano político.

Com a marcação da moção de censura, ficou também adiado o primeiro debate quinzenal com António Costa, que tinha sido agendado para dia 27, porque as novas regras do regimento da Assembleia da República impedem a realização de debates com o primeiro-ministro ou outros ministros na quinzena seguinte à discussão de uma moção (seja de censura ou de confiança). Não se sabe ainda qual será a nova data para o debate, mas em Outubro há também o constrangimento do início da discussão do Orçamento do Estado para 2024, prevendo-se, por isso, que António Costa possa só dar o pontapé de saída dos debates quinzenais em Dezembro. O assunto será discutido na próxima conferência de líderes que se realiza na quarta-feira.

No ano passado, o mesmo problema de saúde levou António Costa a falhar as comemorações do 10 de Junho que se realizaram em Braga e em Londres, tendo sido substituído pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.