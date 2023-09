Chega entrega moção de censura no primeiro dia da sessão e quer discussão no dia 19

Ventura justifica moção com “a brutal incompetência e incapacidade crónica do Governo” e falhas em dossiers como a TAP, Habitação, Saúde e Defesa. E pede mudanças na lei Mais Habitação.

O líder do Chega anunciou nesta sexta-feira que o partido irá entregar o projecto de resolução da sua moção de censura ao Governo dentro de uma semana, no dia 15, e pretende que a mesma seja discutida logo no dia 19 de Setembro.

Em conferência de imprensa, André Ventura disse ter tido contactos com o presidente da Assembleia da República e com a ministra dos Assuntos Parlamentares e informou ter sido pré-acordada esta data "para provocar o menor dano possível nos trabalhos parlamentares", uma vez que já estavam agendados plenários para os dias 20, 21 e 22 de Setembro.

No entanto, uma vez que o Regimento da Assembleia da República estipula que o debate da moção se inicia "no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção de censura" - o que atiraria o debate para dia 20, data em que está agendado o debate potestativo do PSD sobre o seu plano de redução do IRS - terá de haver unanimidade para que este prazo seja antecipado.

Para tal, na sexta-feira, dia 15, depois de entregue o texto da moção, haverá uma conferência de líderes para organizar o debate, que tem precedência sobre outros temas.

André Ventura justificou a apresentação da moção de censura com "a brutal incompetência e incapacidade crónica do Governo", "o conflito institucional com o Presidente da República" e falhas em dossiers como a TAP, Habitação, Saúde e as questões judiciais envolvendo a área da Defesa.

Ventura desafiou todos os partidos da oposição a votarem a favor do texto do Chega, ainda que a maioria absoluta do PS seja suficiente para o rejeitar. "Não derrubaremos o Governo, mas daremos ao Presidente da República a munição de que precisa para que, depois das eleições europeias, entenda que este Governo deve ser demitido", disse.

O presidente do Chega disse não ter feito ainda contactos com os restantes partidos, mas admite que aconteçam antes de formalizar a entrega do texto, deixando um especial desafio aos sociais-democratas. "Se o PSD votar contra, honestamente nem sei o que dizer. Perceberemos que já não é o PSD, mas um PSD "mais um"", afirmou o líder do Chega, considerando que também um voto de abstenção dará ao Presidente da República um sinal de uma "oposição frouxa e fraca".

Para Ventura, os partidos que não votarem a favor desta moção "serão os sustentáculos do Governo do PS", insistindo que esta iniciativa do Chega será "mais para o país e para o Presidente da República". "Espero um grande consenso parlamentar no voto a favor da moção do Chega", disse, apesar de a anterior moção de censura do partido ao Governo - em Julho do ano passado - ter sido rejeitada com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre e abstenções de PSD e Iniciativa Liberal.

Ventura pede ao PS que reveja diploma Mais Habitação

Mesmo sabendo que é outro esforço em vão, André Ventura também anunciou que vai escrever ao grupo parlamentar do PS a pedir que retire do pacote Mais Habitação o arrendamento coercivo, as novas regras sobre alojamento local e a contribuição extraordinária sobre o sector.

Na reconfirmação do diploma no dia 21 de Setembro, os partidos apenas poderão apresentar alterações ao diploma do Governo e não as suas próprias iniciativas. Por esta razão, e apesar de discordar de "todo o programa", Ventura anunciou que irá escrever ao PS a pedir que revogue as medidas que considera mais gravosas, "uma vez que se trata da última oportunidade" de alterar o diploma.

O PS já manifestou a intenção de confirmar o decreto sobre habitação - vetado por Marcelo Rebelo de Sousa a 21 de Agosto -, bastando para tal o voto favorável da maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções (116 parlamentares), tendo depois o Presidente da República de promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua recepção.

"Já era um sinal importante que o PS dava ao país, de humildade de reconhecer o erro, se aceitasse que o arrendamento coercivo, as novas regras para o alojamento local e a contribuição extraordinária para o sector fossem revogadas deste diploma", apelou. Ventura disse que "muitos socialistas e o Presidente da República" já reconheceram que estas medidas ou só terão efeitos marginais - no caso do arrendamento coercivo - ou matarão o sector do alojamento local.

"Este não é um pedido do Chega, do PSD ou IL, é um pedido do país, de quem trabalha nestas áreas e vive no âmbito do alojamento local e de muitos que são proprietários", afirmou, deixando esse apelo directo ao primeiro-ministro. "Apelo a que António Costa tenha a capacidade de, à última hora, tomar pelo menos estas decisões", pediu.