Costa e Montenegro entrevistados na TVI por cidadãos comuns, estudantes e professores

Será a forma de a TVI e a CNN Portugal assinalarem o arranque do ano político: o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do principal partido da oposição, Luís Montenegro, vão ser entrevistados nos canais da Media Capital por pivots da casa, um grupo de cidadãos anónimos e por estudantes e professores da Nova SBE.

As entrevistas são feitas em separado, uma cada semana: Costa no dia 18, Montenegro no dia 26 (véspera do primeiro debate quinzenal do primeiro-ministro no Parlamento, já no novo modelo concertado entre PS e PSD), disse ao PÚBLICO o director da CNN Portugal, Nuno Santos. Começam na TVI, no Jornal Nacional, com os jornalistas Sara Pinto e Pedro Santos Guerreiro, num formato de entrevista normal de cerca de 45 minutos.

Depois continuam na CNN Portugal, com a mesma dupla de pivots, mas a que se soma um painel de cerca de uma dezena de pessoas que estão a ser escolhidas pelo canal e que se pretende serem representativas das várias regiões do país, de estratos sociais e idades diversas, e também um grupo de estudantes e professores da Nova SBE, universidade onde decorrerão as entrevistas. Esse painel fará várias perguntas aos entrevistados (que estes, naturalmente, desconhecem a priori).

Estas entrevistas coincidem com o arranque de uma nova formatação do Jornal Nacional com um novo grafismo, e com mudanças de pivots, em que a principal novidade é o regresso de Júlio Magalhães à antena da TVI. O jornalista transita da CNN Portugal para fazer dupla com Sara Pinto, que se muda para o noticiário da hora do almoço, o TVI Jornal.

Depois de ter sido director de Informação da TVI Júlio entre 2009 e 2011, deixou o canal de Queluz no final desse ano para de mudar para o Porto Canal, onde foi director-geral até Janeiro de 2021. Regressou à Media Capital através da CNN Portugal em Dezembro de 2021 para ser uma das caras do canal.

As mudanças na CNN Portugal estendem-se também à organização dos pivots, marcando um ritmo distinto entre os dias úteis e o final da semana: José Alberto Carvalho assegura o noticiário de horário nobre de segunda a quinta-feira com Sandra Felgueiras, enquanto a dupla Pedro Benevides e Andreia Vale asseguram o noticiário de sexta-feira a domingo. À hora do almoço, a dupla dos dias úteis Júlio Magalhães e Sara Pinto será complementada por José Carlos Araújo e Cátia Nobre de sexta-feira a domingo.

Na área da Informação, a principal novidade da apresentação da grelha da TVI foi o regresso de Miguel Sousa Tavares ao comentário televisivo.