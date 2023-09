Um golpe de sorte fez de uma rapariga de um bairro de lata de Bombaim uma influencer

Há três anos, um turista norte-americano, movido pela curiosidade, entrou num bairro de lata à beira-mar, em Bombaim (Mumbai)​, Índia, e conheceu uma rapariga pequena e sorridente.

Maleesha Kharwa tem agora 15 anos, continua pequenina e exibe o mesmo sorriso vencedor. Já a sua família continua a ter uma cabana numa zona costeira cheia de lixo. Só que, agora, também tem um apartamento de um quarto arrendado, com casa de banho e água canalizada.

Em Março, uma marca indiana de cosméticos de luxo, a Forest Essentials, escolheu Maleesha como rosto da sua campanha Yuvati, que celebra as jovens mulheres indianas. Antes disso, Maleesha foi capa da revista Cosmopolitan India que ostentava a frase: “Guts! Guts! Guts!” (“Coragem! Coragem! Coragem!”).

Foto Maleesha Kharwa na capa da Cosmopolitan India DR

Maleesha espera que estes sucessos sejam o trampolim para uma carreira como modelo ou bailarina, embora tencione concentrar-se nos estudos até terminar a escola. “Sinto-me bem, porque pareço diferente na câmara e na vida real”, disse Maleesha a um fotógrafo da Reuters, na sua casa, rodeada de paredes cobertas de cartazes.

“Agora, muitas pessoas reconhecem-me e tiram fotografias. Nesses momentos, sinto-me muito orgulhosa de mim própria”, disse, antes de acrescentar que, às vezes, sente que as pessoas tiram demasiadas fotografias.

A sua história tem suscitado comparações com o filme vencedor de um Óscar Quem Quer Ser Bilionário? (2008), passado na mesma cidade e que conta a história fictícia de Jamal Malik, um órfão de 18 anos dos bairros de lata de Bombaim, que, quando está a apenas uma pergunta de ganhar 20 milhões de rupias (cerca de 225 mil euros) na versão indiana do concurso Quem Quer Ser Milionário?, é denunciado à polícia por suspeita de fraude, levando-nos a compreender como conseguiu o rapaz chegar à pergunta dos 20 milhões. E a sua descoberta reflecte a mudança gradual de atitudes num país onde a publicidade, a cultura popular e os filmes de Bollywood glorificam a pele clara como um ideal de beleza.

Mas a Forest Essentials deve ter visto algo semelhante ao que Robert Hoffman viu, quando o actor e coreógrafo norte-americano publicou vídeos no Instagram e no YouTube do tempo passado com a rapariga e a sua família em 2020. Atrevida e educada, Maleesha fala com uma voz que transborda de felicidade, desmentindo as dificuldades que conheceu, tendo perdido a mãe em tenra idade, o que levou o pai a verdadeiros malabarismos diários para conseguir criar dois filhos.

Conhecendo o poder da Internet, Hoffman ajudou Maleesha a lançar uma campanha Go Fund Me — a meta a angariar era de 20 mil dólares (18.765€, ao câmbio actual) e o objectivo foi quase cumprido, com cerca de 18 mil dólares (16.900€) arrecadados. Desde então, Maleesha tornou-se uma influenciadora das redes sociais, utilizando a hashtag “the princess from the slum” (a princesa do bairro de lata) em algumas das suas publicações. Na última contagem, a sua conta no Instagram tinha 367 mil seguidores e estava a aumentar.