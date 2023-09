O espelho do mundo em Nova Iorque

Podemos ser optimistas. Manter a ONU no centro da ordem multilateral continua a ser do interesse da grande maioria dos seus 193 países-membros.

1. Podemos debater todos os dias o papel das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança, onde imperam cinco países com estatuto permanente e direito a veto. Podemos considerar que é necessário reformá-lo para que possa reflectir o mundo actual, muito diferente daquele que emergiu do fim da II Guerra. Podemos criticar a ineficiência das suas decisões para decidir da paz e da guerra. Não podemos negar que a sua Assembleia Geral, que reúne a partir de terça-feira, em Nova Iorque, continua a ser o espelho do mundo, onde cada país tem um voto e tem uma voz.