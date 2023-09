Os “corpos estranhos, como engenhos fora do seu tempo”, de Rafael Sousa Santos

Com Spolia Pauper, venceu a primeira edição do Prémio VS. Ernesto Sampaio. Um livro de contos cujo recorte clássico desenha a silhueta terrível da guerra como constante através da História.

Rafael Sousa Santos (n. 1991) é um autor jovem, mas a matéria do seu livro de estreia remete para um passado distante, algures entre o fim da Idade Média e o dealbar da Época Moderna. Transporta o espírito e o rigor do “honesto estudo”, de que falava Camões, para o plano da criatividade e da ficção. E é de uma feliz simbiose entre solidez e imaginação que se trata em Spolia Pauper, vencedor da 1.ª edição do Prémio VS. – Ernesto Sampaio.