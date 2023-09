Porque não transformamos o cancro pediátrico com “remates” e “gomas de Coca-Cola”?

Correrias e brincadeiras não faltam entre os tratamentos oncológicos das crianças no Hospital de São João. E as ideias para mudar o cancro também não – as respostas estão agora expostas no Porto.

Chuto para lá, chuto para cá. O andarilho à perna não impede as trocas de bola num terreno de jogo bem mais apertado do que o habitual: um corredor na ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto. Frederico, de oito anos, assume-se com a bola: joga com Afonso, primeiro, e com Santiago, depois – sem esquecer enfermeiras e médicas que também se intrometem na partida. O diagnóstico de sarcoma de Ewing, um tipo de cancro que atinge principalmente os ossos, no passado mês de Maio, não lhe tirou a irrequietude. Os tratamentos também não. Quando lhe perguntaram o que faria se pudesse mudar o seu cancro, rematou facilmente: “Fazia com que houvesse uma forma mágica de ter tirado o meu tumor sem precisar de cirurgia.”