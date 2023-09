Jovem suspeita de ter matado a irmã em Peniche já está a ser ouvida no Tribunal de Leiria

A jovem de 16 anos suspeita de ter matado a irmã de 19 anos em Peniche já está no Tribunal da Comarca de Leiria para ser presente a primeiro interrogatório judicial e para lhe serem aplicadas as medidas de coacção.

Suspeita de homicídio qualificado e profanação de cadáver, entrou no tribunal de Leiria pelas traseiras do edifício às 13h45, tendo sido transportada num veículo da Polícia Judiciária e na companhia de três inspectores. Vinha com a cabeça coberta pelo capuz da camisola que trazia vestida. Começou a ser ouvida por um juiz de instrução criminal às 15h10.

A Polícia Judiciária suspeita que a jovem de 16 anos esfaqueou a irmã, Lara, a 15 de Agosto e manteve o corpo em casa durante dois a três dias, enterrando-o depois num terreno arenoso nas traseiras da casa onde moravam com o pai. A 19 de Agosto, participou o desaparecimento de Lara à polícia e disse às autoridades que a irmã teria ido a Lisboa para se encontrar com um namorado.

Essas informações eram, afinal, falsas e as atenções das autoridades voltaram-se para o seio familiar, revelou a Polícia Judiciária esta quinta-feira em conferência de imprensa. O comportamento da irmã mais nova durante as perícias em casa levaram a Polícia Judiciária a desconfiar do seu envolvimento no caso.

A adolescente foi detida na quarta-feira à noite, alegadamente depois de ter reconhecido a autoria dos crimes de que está agora indiciada. O corpo foi recuperado nesse mesmo dia e será sujeito a autópsia. Neste momento, a Polícia Judiciária avança que a morte terá ocorrido após Lara ter sido esfaqueada múltiplas vezes pela irmã mais nova. Na quinta-feira a meio da tarde, a arma do crime — uma faca doméstica, segundo o coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, Avelino Lima — ainda não tinha sido recuperada.