Jovem de 16 anos detida em Peniche por assassinar a irmã

Uma menor, de 16 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria depois de confessar ter assassinado a irmã mais velha (19 anos). A notícia é avançada esta quinta-feira pela CNN Portugal. Em comunicado enviado às redacções nesta manhã, a PJ informa que a irmã detida terá cometido o crime "por motivo fútil" com uma arma branca com a qual "desferiu número de facadas não apuradas, provocando a morte da irmã, que havida sido dada como desaparecida".

Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte da PJ, a família, com insuficiências económicas e de parcos recursos, estava já sinalizada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). Não há indícios de que existisse um conflito prévio maior entre as duas irmãs além do móbil do crime, um telemóvel. De acordo com a mesma fonte, a CPCJ tinha especial atenção à jovem de 16 anos, que confessou ter assassinado a irmã.

O PÚBLICO confirmou, junto de fonte da PSP, que a vítima mortal estaria desaparecida desde 14 de Agosto. O desaparecimento foi participado no dia 19 do mesmo mês, quando a PJ de Leiria iniciou "diligências ininterruptas".

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de comunicação na passada sexta-feira, do Ministério Público de Peniche, solicitando a realização de diligências para apurar os contornos de um desaparecimento de uma jovem de 19 anos, participado a 19 de Agosto, iniciou diligências ininterruptas que culminaram, ontem à note, com a localização do corpo da desaparecida, num quadro de homicídio qualificado, detendo a autora", explica aquela força de investigação.

De acordo com a PJ, desde o início da manhã desta quarta-feira que a investigação ocorreu junto dos familiares directos, além da "realização de vários exames e perícias, realizadas pela Equipa do Local do Crime do Laboratório de Polícia Cientifica desta PJ, resultando inequívoco que ocorrera uma morte violenta no domicílio da desaparecida".

"Os factos terão ocorrido no passado dia 15 de Agosto, tendo a autora, lavado o interior da casa para ocultar pistas, e enterrado o corpo nas traseiras da residência em terreno arenoso", informa ainda a PJ.

O corpo foi exumado e conduzido para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Gabinete de Torres Vedras para autópsia.

A detida vai ser presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.