Morreu Zeus, o cão mais alto do mundo. Tinha três anos

Zeus, o dogue alemão que, em Maio de 2022, recebeu o título de cão mais alto do mundo atribuído pelo Guinness World Records, morreu esta terça-feira, dia 12 de Setembro, devido ao cancro nos ossos.

O cão, que apoiado nas patas traseiras media mais de 2,14 metros, viveu até aos três anos e meio na cidade norte-americana de Bedford, no Texas. Quando foi diagnosticado com cancro, Brittany Davis, a dona, criou uma página de angariação de fundos para pagar os tratamentos de Zeus e conseguiu reunir mais de 11 mil euros. Apesar de estar a ser seguido por uma equipa de veterinários, ficou com uma pneumonia depois de uma cirurgia de amputação da pata dianteira direita no início deste ano, escreve o Guinness.

“O Zeus era um cão muito especial. Era gentil, amoroso, muito teimoso, mas sempre feliz em ver família e muitos, muitos amigos em aventuras por Dallas e Fort Worth”, afirmou.

Brittany, que sempre quis ter um cão grande, recebeu Zeus em Fevereiro de 2020, quando o cachorro tinha apenas oito semanas. Nessa altura, pesava cerca de 11 quilogramas, mas já tinha as patas mais compridas do que o normal para a raça. “Ele era o maior da ninhada — um cão desleixado, doce, descoordenado e adorável, tal como eu sempre quis”, revelou depois de Zeus ter entrado para o livro dos recordes.

Na altura, a dona nunca pensou que o cão fosse crescer até se tornar do tamanho de uma pessoa. Zeus era tão alto que bebia água no lava-loiça e conseguia facilmente roubar a comida que estava em cima da mesa, diz a dona. E, apesar do tamanho (e de pesar cerca de 90 quilos), gostava de colo.

O dogue alemão é a raça de cães mais alta do mundo, sendo que os machos podem chegar a medir 32 centímetros, escreve o diário britânico The Independent. No entanto, a esperança média de vida destes cães é menor e varia entre os sete e os dez anos.

"Estamos muito gratos pelo tempo que passamos com o Zeus. Ele trouxe-nos muita alegria e felicidade a várias pessoas. É uma falta que será profundamente sentida por toda a nossa família”, conclui a dona. Em Novembro, o cão faria quatro anos.