Com apenas nove centímetros, Pearl é a cadela mais pequena do mundo

Tem dois anos e é pouco mais alta do que uma chávena de chá. É uma repetição para a dona de Pearl: é a segunda vez que tem dos seus animais é considerado um dos mais pequenos do mundo.

Pearl, uma chihuahua que vive no estado norte-americano de Orlando, na Florida, tem dois anos, mas mede tanto como um cão recém-nascido. Tem 9,14 centímetros de altura e 12,7 de comprimento, ou seja, quase o mesmo do que uma nota de um dólar (ou uma de 100 euros), o que faz dela uma recordista: é a cadela viva mais pequena do mundo do Guinness World Records.

Quando nasceu, a 1 de Setembro de 2020, Pearl pesava apenas 28 gramas, o mesmo que Miracle Milly, a anterior detentora do título, que morreu em 2020. E coincidência: segundo o Guinness, a nova cadela mais pequena do mundo é sobrinha de Miracle.

“Somos abençoados por tê-la e ter esta oportunidade única de quebrar o nosso próprio recorde e partilhar com o mundo esta notícia incrível”, afirmou a tutora Vanessa Semler, acrescentando que Pearl, que descreve como uma “pequena bola”, é pouco mais alta do que uma chávena de chá.

Pearl doesn't even stand 10 centimetres off the ground https://t.co/8lVcgmMOXs — Guinness World Records (@GWR) April 11, 2023

Nas fotografias divulgadas no site do Guinness, a cadela surge ao lado de um copo, comando de televisão e sapato de salto alto, objectos que lhe ficam a baixo da cabeça.

Vanessa conta que o médico veterinário do Crystal Creek Animal Hospital teve de medir a cadela três vezes com uma régua adequada ao tamanho do animal para ter a certeza do tamanho. Quando foi considerada a cadela mais pequena do mundo, Pearl foi apresentada no concurso de talentos do Guinness, Lo Show Dei Record, em Milão, entrando no palco no interior de um assento em forma de ovo de Páscoa.

A dona diz ainda que a cadela tem um temperamento calmo para um chihuahua e não que ficou intimidada pelos aplausos do público. No entanto, destaca que Pearl tem o seu lado exigente, nomeadamente em relação à alimentação, uma vez que prefere frango e salmão no menu. A tutora tem mais três cães, todos com um tamanho normal.

O Guinness destaca ainda que o cão mais pequeno do mundo registado até agora foi um dawrf yorkshire terrier que media 7,11 centímetros de altura e 9,5 de comprimento. Morreu em 1945 antes de completar dois anos.

Além disto, existe ainda o título de cão mais velho do mundo que, neste momento, pertence a Bobi, de 30 anos, que vive numa aldeia em Leiria com o dono Leonel Costa. Numa entrevista ao P3, Leonel acredita que o facto de Bobi nunca ter estado preso e ter uma alimentação cuidada são alguns dos segredos da longevidade do animal.