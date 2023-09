O Bolhão celebra o primeiro aniversário com dois dias de animação

Foi há um ano que a cidade do Porto viu as portas de um dos seus mercados mais emblemáticos reabrirem. Para celebrar a data, o Bolhão oferece uma programação que vai desde showcookings a concertos durante os dias 15 e 16 de Setembro. A entrada é gratuita.

Os festejos começaram esta manhã pelas 11h com um showcooking do Restaurante “Real Bolhão” e uma Oficina de Construção de Instrumentos com a Traka Matraka. Até ao final do dia, ainda irão decorrer Oficinas de Croché, actividades desportivas e um Culinary Centre.

Além disso, às 17h, junto à Banca Histórica, a criadora, coreógrafa e bailarina Lea Siebrecht irá apresentar a sua performance “Bolhão, Mercado Vivo”. A coreógrafa propõe-se transformar o ambiente do mercado num quadro vivo, onde os presentes fazem parte da instalação artísticas

As celebrações desta sexta-feira terminam pelas 19h com um concerto de Cláudia Pascoal, que contará com uma participação do músico e compositor Marante.

Para este sábado, dia 16, o Mercado do Bolhão oferece um dia cheio de animação. As actividades começam às 10h30 com “Desporto no Bairro”, seguindo para um showcooking da Confraria Queijo São Jorge e terminando a manhã com o workshop “brincar aos papagaios de papel” com Luciano Britto.

O início da tarde de sábado será dedicado à música com as actuações da Desportuna, Sirigaitas (Tuna Feminina da FFUP), o Grupo de Cantares “A Voz do Mar” e a Tuna de Farmácia do Porto. Às 15h, na Escadaria Principal do mercado, é a vez do Coro do Centro Histórico do Porto actuar.

Durante estes momentos musicais, decorrerá também, entre as 14h e as 16h, na Casa da Arquitectura, o Passaporte Arquitectónico do Mercado do Bolhão. Esta actividade permite que as famílias conheçam o mercado de uma forma diferente, prestando atenção aos pormenores do espaço.

A partir das 16h, o serviço educativo do Coliseu Porto Ageas tem preparado uma iniciativa dedicada às crianças (dos 6 aos 12 anos). “A Magia das Sombras à Luz do Bolhão” consiste em desafiar os mais novos para que transformem os vendedores do mercado em personagens teatrais!

Para não faltar ritmo às celebrações, o mercado volta a encher-se de música às 16h30 com o Grupo de Fados de Enfermagem do Porto. A encerrar estes dois dias de festa está, novamente, Lea Siebrecht com a performance “Bolhão, Mercado Vivo”, desta vez junto à escadaria principal do mercado.