O renovado Bolhão celebra um ano a afinar a estratégia para o futuro

O negócio de Nelson Malheiro e Mónica Moreira começou há pouco mais de cinco anos, já no mercado temporário do Bolhão. Mas o vínculo do casal ao mercado portuense é bem mais antigo do que isso – e é a ele que devem, até, o seu encontro. “Conheci o Nelson aqui.” Mónica conversa enquanto atende um cliente atrás do outro na cafetaria Tasse, numa banca do renovado Bolhão, reaberto há precisamente um ano, após uma profunda obra de reabilitação e um investimento de 50 milhões de euros.

