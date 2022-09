Rui Moreira reabre Bolhão e lança “desafio” aos portuenses: “Venham fazer compras”

Eram oito em ponto quando o sino se ouviu. Rodeado de um mar de jornalistas e alguns comerciantes, Rui Moreira puxou a corda do sino várias vezes, um acto simbólico que voltará a sinalizar a abertura do mercado do Bolhão, no Porto. “Valeu a pena”, disse.

O histórico mercado esteve fechado durante quatro anos e quatro meses. A profunda obra de reabilitação, a cargo do arquitecto Nuno Valentim, manteve o Bolhão como um mercado de frescos, mas com valências modernas.

Enquanto passeava pelo mercado e ia falando com os comerciantes, Rui Moreira não escondia a “emoção” de devolver à cidade um dos seus ícones. Aos portuenses, o autarca deixou um “desafio": “Venham fazer compras.”